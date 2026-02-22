Menú
Editorial de Manuel Llamas

Editorial de Llamas. El PSOE es un pozo de corrupción... Y no tiene fondo

Manuel Llamas repasa los casos de corrupción que rodean al PSOE, tras la publicación en exclusiva de los mensajes de Koldo que prueban parte de ellos

La Trinchera de Llamas

El presidente Pedro Sánchez con traje azul marino, pantalones slim-fit y enseñando demasiado su reloj Longines. | Cordon Press

