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La Trinchera de Llamas

Miguel del Pino señala el origen de los incendios, y NO es el cambio climático

El biólogo y colaborador de esRadio, Miguel del Pino señala el abandono del campo y los pueblos como el problema que agravan los incendios

La Trinchera de Llamas
El biólogo y colaborador de esRadio, Miguel del Pino señala el abandono del campo y los pueblos como el problema que agravan los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page en Tamajón (Guadalajara). EFE/ Pepe Zamora | EFE

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