Irene Tabera, en comunicación con "Julito", avisa: "Tiene pruebas y va a presentarlas"

Últimos audios
- Economía Para Todos: Yolanda Díaz, propuesta por el Gobierno para presidir la OITCarmen Tomás analiza junto a Beatriz García y Fernando H. Valls cómo el Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz para presidir la OIT.
- Es Salud: Fatiga crónicaJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre la fatiga crónica.
- La Contratertulia: El semen asturiano es el mejor de toda EspañaDani Palacios comenta las locas noticias de la semana, como son: El semen asturiano es el más potente, China prohíbe tener novios hechos con IA y más.
- Es la Mañana del Fin de Semana: Homenaje a María Clauss y libro sobre dolor de barrigaLos robos de Napoleón en España; exposición de María Clauss fallecida en Adamuz; historia de Santiago y libro ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga?
- El Arte de la Historia: Santiago Apóstol, patrón de EspañaEn el día de Santiago Apóstol, repasamos la historia del que fuera apóstol de Jesús y su llegada a Galicia con Domingo González Lopo.
- Es la Mañana del Fin de Semana: Madness y las avispasEn la primera hora, escuchamos la música de Madness, analizada por Manuel Comesaña y conocemos mejor a las avispas y los avispones con Miguel del Pino
- Rincón de lectura: Los robos de Napoleón en EspañaRecordamos el expolio con el libro Los Robos de Napoleón en España, editado por La Esfera de los Libros y su autor, Francisco García del Junco
- El Pentagrama de Comesaña: MadnessManuel Comesaña cierra la temporada volviendo al Ska, tras el paso por el Reggae. Ahora, con Madness
- Miguel del Pino señala el origen de los incendios, y NO es el cambio climáticoEl biólogo y colaborador de esRadio, Miguel del Pino señala el abandono del campo y los pueblos como el problema que agravan los incendios
- La Trinchera de Llamas del 25/07/2026 - Sánchez visita el puesto de mando de los incendios de MadridSábado en La Trinchera con la última hora de los incendios en Madrid y Ávila, y la confesión de ‘Julito’ Martínez
- Suscríbase a los podcast