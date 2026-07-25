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La Trinchera de Llamas

Irene Tabera, en comunicación con "Julito", avisa: "Tiene pruebas y va a presentarlas"

La periodista de Okdiario que entrevistó a "Julito", Irene Tabera, señala que existe una línea de comunicación y colaboración con la Justicia

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La periodista de Okdiario que entrevistó a "Julito", Irene Tabera, señala que existe una línea de comunicación y colaboración con la Justicia
Julito Martínez | Irene Tabera

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