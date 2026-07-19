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Mundial de Fútbol 2026

La Trinchera de Llamas del 19/07/2026 - Sánchez, sin Begoña, se refugia en la final del Mundial

Domingo en La Trinchera tras el aval de Europa a la amnistía, el juicio a Begoña y la final del Mundial

La Trinchera de Llamas
Domingo en La Trinchera tras el aval de Europa a la amnistía, el juicio a Begoña y la final del Mundial
Pedro Sánchez, en el Congreso. | Europa Press

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