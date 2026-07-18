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La Trinchera de Llamas

La Trinchera de Llamas del 18/07/2026 - Tercera condena en el Sanchismo

Sábado en La Trinchera tras la condena a David Sánchez, declaraciones ante el juez Pedraz por las Cloacas del PSOE o las amenazas en la Guardia Civil

La Trinchera de Llamas
Sábado en La Trinchera tras la condena a David Sánchez, declaraciones ante el juez Pedraz por las Cloacas del PSOE o las amenazas en la Guardia Civil
El hermano del presidente del gobierno David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, durante el juicio por la contratación del primero en la Diputación de Badajoz. | EFE/ Ballesteros POOL

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