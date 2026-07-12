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La Trinchera de Llamas

La Trinchera de Llamas del 12/07/2026 - Zapatero entra en pánico tras no poder justificar el origen de las joyas

Domingo en La Trinchera con el debate sobre el absentismo laboral, cumbre de la OTAN, los viajes de la familia Sánchez-Gómez o las joyas de Zapatero

La Trinchera de Llamas
Domingo en La Trinchera con el debate sobre el absentismo laboral, cumbre de la OTAN, los viajes de la familia Sánchez-Gómez o las joyas de Zapatero
Zapatero se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas. (Ampliada con Gemini) | OEA/Gemini

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