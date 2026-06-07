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La Trinchera de Llamas

La Trinchera de Llamas del 07/06/2026 - Las cloacas, la agenda de Leire y el juicio al hermano hunden al PSOE

Domingo en La Trinchera tras una semana de noticias sobre la Cloaca del PSOE, la agenda de Leire y "P.S." o el juicio a David Sánchez

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Domingo en La Trinchera tras una semana de noticias sobre la Cloaca del PSOE, la agenda de Leire y "P.S." o el juicio a David Sánchez
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicando en Ferraz la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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