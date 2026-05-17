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La Trinchera de Llamas

La Trinchera de Llamas del 16/05/2026 - El PSOE afronta un cataclismo electoral

Elecciones en Andalucía y el fin de campaña de los partidos políticos. El problema del narcotráfico y los pocos recursos de la Guardia Civil.

La Trinchera de Llamas

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Elecciones en Andalucía y el fin de campaña de los partidos políticos. El problema del narcotráfico y los pocos recursos de la Guardia Civil.
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero interviene en el acto. A 8 de ener | Europa Press

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