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La Trinchera de Llamas

Daniel Sirera (PP Barcelona): "Los ciudadanos vamos con miedo, mientras los delincuentes pasean tranquilos"

El candidato del PP en Barcelona, Daniel Sirera señala la preocupante situación de Barcelona tras los últimos episodios de criminalidad

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