Pelayo Barro desvela nuevas informaciones sobre Pegasus: "El CNI alertó a Moncloa, pero lo desoyó"

El periodista Pelayo Barro ha sacado a la luz nuevas claves sobre el manejo que el Gobierno hizo de la crisis de Pegasus. Según su investigación, la inteligencia española cumplió con su labor de advertencia ante el riesgo de espionaje, pero sus conclusiones no fueron tomadas en cuenta por el entorno del presidente. La revelación principal de Barro es tajante: "El CNI alertó a Moncloa, pero lo desoyó".

Alertas ignoradas y terminales comprometidos

La información desvelada apunta a que existieron avisos técnicos previos al pinchazo del teléfono de Pedro Sánchez. Sin embargo, la falta de acción por parte del complejo gubernamental provocó que el software espía campara a sus anchas por los dispositivos de los altos cargos. De hecho, Barro describe de forma muy gráfica el nivel de infiltración que se encontró cuando finalmente se realizaron las inspecciones, asegurando que, en aquel momento de crisis, "había móviles infectados hasta en la cocina".

Este escenario de vulnerabilidad masiva afectó no solo al presidente, sino a varios ministros, en lo que el periodista califica como una falta de diligencia por parte de quienes debían proteger las comunicaciones del Estado.

El caos de los "falsos positivos"

Otro de los puntos clave de la información aportada por Pelayo Barro tiene que ver con la gestión posterior de los terminales. Según el periodista, tras el pánico inicial, se produjo un descontrol en las detecciones de espionaje. Barro revela que se llegaron a dar por infectados teléfonos que en realidad no lo estaban, señalando que "el terminal de octubre de 2020 de Sánchez fue un falso positivo".

Esta cadena de errores y advertencias desatendidas pone en entredicho la versión oficial ofrecida hasta ahora por el Gobierno. Según el periodista, mientras el organismo de inteligencia hacía su trabajo, la dirección política decidió mirar hacia otro lado, permitiendo que la intrusión se consumara a pesar de que "el CNI alertó a Moncloa, pero lo desoyó".