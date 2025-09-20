Menú

La Trinchera de Llamas del 20/09/2025 - El Gobierno abandona a las mujeres y arrincona al castellano

Programa completo dónde abordamos el escándalo de las pulseras anti maltratadores, la obligatoriedad del catalán en las empresas o situación de Gaza

La Trinchera de Llamas

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Programa completo dónde abordamos el escándalo de las pulseras anti maltratadores, la obligatoriedad del catalán en las empresas o situación de Gaza
La ministra de igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España). | Europa Press

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado