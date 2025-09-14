Menú

La Trinchera de Llamas del 14/09/2025 - Begoña Gómez pentaimputada y Pedro Sánchez solo habla de genocidio

Programa completo tras la declaración de Begoña Gómez en el juzgado, la cuarta, y las palabras de Pedro Sánchez sobre Israel

La Trinchera de Llamas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a la premiere de "El cautivo", de Alejandro Amenábar, este miércoles en el cine Callao en Madrid. | EFE

