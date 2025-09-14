La Trinchera de Llamas del 14/09/2025 - Begoña Gómez pentaimputada y Pedro Sánchez solo habla de genocidio

Últimos audios
- La Biblioteca de Elia: Escapadas en familia, rutas inolvidables por EspañaEn La Biblioteca de Elia hoy descubrimos la última publicación de Nora Kurtin: Escapadas en familia, rutas inolvidables por España. ¡No te lo pierdas!
- No Te Equiwokes. ¿Quién era realmente Charlie Kirk?Nuria Richart invita al subdirector de Libertad Digital, Daniel Rodríguez Herrera, para conocer más a fondo la historia de Charlie Kirk
- Es La Mañana de Fin de Semana: La vida de Aute, cuidamos nuestro sueño y conocemos al koalaLa biografía de Aute, dormir con Jesús Alcoba, el koala con Miguel del Pino y la Agenda Parente de Alicia Parente.
- La Agenda Parente: Los Beatles en Andalucía, paseos por San Cugat y artistas en MadridAlicia Parente nos propone tres geniales planes para disfrutar de la cultura en España: Huelva, San Cugat y Madrid. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: El koala está en peligroEl profesor Miguel del Pino hoy dedica su sección al koala, ¿en peligro por una enfermedad bacteriana? Lo descubrimos.
- Biografías: Luis Eduardo Aute, infinitoLa sección de Biografías hoy versa sobre el polifacético Luis Eduardo Aute, infinito. Charlamos con el autor de su biografía Luis García Gil.
- La Trinchera de Llamas del 14/09/2025 - Begoña Gómez pentaimputada y Pedro Sánchez solo habla de genocidioPrograma completo tras la declaración de Begoña Gómez en el juzgado, la cuarta, y las palabras de Pedro Sánchez sobre Israel
- Tertulia La Trinchera. Sánchez utiliza Israel para tapar la corrupción de su familiaLa tertulia de La Trinchera analiza el modus operandi izquierdista para tapar la corrupción de Sánchez, con su mujer pentaimputada y su hermano
- Alejandro Entrambasaguas: "Presidencia del Gobierno llamaba a empresas para promocionar a Begoña Gómez"El periodista de investigación, Alejandro Entrambasaguas presenta su nuevo libro ‘La Sagrada Familia’ que explica la corrupción sanchista
- Firma Carlos Cuesta. Los 20 indicios contra Begoña GómezCarlos Cuesta repasa las 20 pruebas que señalan la corrupción de Begoña Gómez, y avalan la investigación de Juan Carlos Peinado
