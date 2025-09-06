La Lupa: Cuánto nos cuestan los fichajes de Sánchez en RTVE

Últimos audios
- Economía Para Todos: De las mentiras de Yolanda Díaz a la quita de deudaCarmen Tomás comenta toda la actualidad económica con Beatriz García y Manuel Llamas.
- La Contratertulia: Inventan una cerveza sin alcohol que "emborracha"Antonio Poveda, Carla Matos y Jesús Úbeda comentan las noticias de la semana como los hábitos que mejoran tu vida al despertar, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Vuelta al cole en el arte, lo último de Rodríguez Silva y la prevención del AlzhéimerIsabel SanJuan sobre el arte y la escuela, la exposición de Rodríguez Silva en el Palacio Quintanar, la neurodegeneración con Arcadi Navarro y más.
- El Rincón de Lectura: La sociedad de la desconfianza con Victoria CampsEn El Rincón de Lectura hoy charlamos con Victoria Camps para descubrir su nueva publicación editada por Arpa: La sociedad de la desconfianza.
- El Arte de la Historia: ¡Vuelta al cole! (Sobre lienzo)Isabel SanJuan vuelve al cole con varias propuestas artísticas para regresar a las aulas en épocas diferentes, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Viaje por la música moderna y la temprana vendimia españolaManuel Comesaña regresa con un apasionante viaje por el nacimiento de la música moderna y la temprana vendimia con Miguel del Pino.
- Ecología para todos: ¡Se adelanta la vendimia!Miguel del Pino anuncia el adelanto de la vendimia y nos habla de la ecología del viñedo. ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: ¡Rumbo a los Beatles!Manuel Comesaña regresa por todo lo alto. Nos da la mano y andamos por el sendero de la música moderna. Empezamos por Strauss y terminamos en el R&B.
- La Trinchera de Llamas del 06/09/2025 - Sánchez y García Ortiz manchan la apertura del año judicialPrograma completo de la Trinchera con la apertura del año judicial, la entrevista de Sánchez en TVE o la hipocresía de la flotilla de Gaza
- La Lupa: Cuánto nos cuestan los fichajes de Sánchez en RTVERubén Arranz estrena sección la Trinchera y nos desvela en exclusiva cuánto cuesta el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE
- Suscríbase a los podcast