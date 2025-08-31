Últimos audios
- Es La Mañana de Fin de Semana: Profes que marcan, veranos de ópera, mardiajes vascos y juegos creativosCuidado capilar, Profes que marcan con Miquel Rossy, Oh!pera Summer, maridajes vascos con Félix Lanz y Batch Playing, ¡no te lo pierdas!
- La Agenda Parente: Arte en Cabárceno, la Sevilla de Santa Teresa de Jesús y Al Fresco en PlasenciaConcurso Nacional de Pintura al Aire Libre en Cabárceno, tours teatralizados por la Sevilla de Santa Teresa de Jesús y cine Al Fresco en Plasencia.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Carlo Acutis, pizza con piña, las razas caninas españolas y misterios en Nueva YorkLa vida de Carlo Acutis, pizza con piña con Poveda, Miguel del Pino sobre los perros españoles y Misterios en la gran ciudad. ¡Dale al play!
- La Biblioteca de Elia: Misterios en la gran ciudad, un Nueva York de aventurasEn La Biblioteca de Elia ojeamos Misterios en la gran ciudad con su autora Ana Campoy, ¡no te lo pierdas!
- La pizza con piña: el invento canadiense que divide al mundo¿Crimen o delicia? Así nació la pizza con piña en Canadá, no en Hawái. La historia real de un sabor que genera amor, odio… y debates eternos.
- Ecología para todos: La Real Canina insiste en la defensa de las razas españolasMiguel del Pino traslada el mensaje de la Real Canina y desglosa las virtudes de las razas de perro españolas. ¡No te lo pierdas!
- Biografías: Carlo Acutis, el influencer de DiosEn Biografías hoy charlamos sobre la vida y obra milagrosa de Carlo Acutis con el padre Diego Olivera, colaborador de Amici di Carlo Acutis.
- La Trinchera de Llamas del 31/08/2025 - Presión migratoria y los escándalos judiciales que cercan a SánchezPrograma completo de la trinchera donde abordamos el problema migratorio y los frentes judiciales que tiene Sánchez y el Gobierno
- Tertulia La Trinchera. Los españoles condenados a pagar la nefasta política migratoria de SánchezIgnacio Bravo junto con Carmelo Jordá, Teresa Gómez y Hermenegildo Altozano repasan la actualidad de la semana centrada en la inmigración.
- Noticias La Trinchera: La imputación de Begoña Gómez abre un nuevo frente contra el GobiernoEl equipo de la Trinchera trata los temas de migración, reparto de menores, imputación de Begoña Gómez, caso Koldo y Ábalos, y pulso judicial al PSOE.
