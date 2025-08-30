Reportaje: 10 meses tras la DANA

Últimos audios
- Economía Para Todos: La mentira del Gobierno sobre la condonación de la deuda a las CCAACarmen Tomás analiza toda la actualidad económica con Luis F. Quintero y Javier Santacruz.
- La Contratertulia: ¿Por qué estornudamos dos veces?Repasamos con Antonio Poveda las mejores noticias de la semana y descubrimos por qué estornudamos dos veces.
- Es La Mañana de Fin de Semana: La dualidad de Pedro I, Carmen Martín Gaite en NY y la maldición del hombre monoPedro I con Rubén García, Visión de Nueva York por Carmen Martín Gaite, La maldición del hombre mono con su autor y las parejas drogadictas.
- Psicología: Pareja consumidora de drogas, ¿qué hacer?Silvia Congost hoy trata el complicado tema de una pareja consumidora de drogas. Descubrimos las claves del asunto y recibimos útiles consejos.
- El Rincón de Lectura: ¿Es el ego una maldición?En El Rincón de Lectura hoy ojeamos La maldición del hombre mono con su autor, Emiliano Bruner. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: Pedro I, ¿el Cruel o el Justiciero?Rubén García nos cuenta la historia de Pedro I, nacido un 30 de agosto de 1334. ¿Cruel o justiciero? ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Matar al papito, el post incendio y la IA en computaciónMatar al papito con su autor Oriol Rosell, Miguel del pino sobre los incendios y Carla Matos con la IA en computación.
- Tecnología nivel usuario: ¿Te va a quitar la IA el trabajo? Silvia Leal lanza esta advertenciaLa consultora de la OCDE explica: "La inteligencia artificial no va a quitarnos el trabajo, pero sí lo hará si no entendemos de qué va".
- Ecología para todos: El post incendio, actuar antes de las lluvias de otoñoMiguel del Pino nos explica qué hacer una vez los incendios se apagan, el post incendio, y por qué actuar antes de las lluvias de otoño.
- La Trinchera de Llamas del 30/08/2025 - Independentistas e incendios enfrentan a Gobierno y CC.AA.Programa completo de la Trinchera tras las disputas entre las comunidades y el gobierno, y las nuevas cesiones a los independistas
