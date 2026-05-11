La Radioteca habla Pedro Martín Molina, fundador del despacho Martín Molina Abogados y Economistas, al que la juez del caso Plus Ultra encargó un peritaje independiente de la aerolínea. En su informe, el perito desmiente al Gobierno de Pedro Sánchez y advierte de que la compañía no debió de ser rescatada con dinero público.

Martín Molina denuncia una serie de "casualidades" en el procedimiento judicial que culminaron con el cierre del caso (ahora ha sido reabierto de nuevo). El perito tiene la sospecha de que Plus Ultra no va a devolver al Estado el dinero prestado.