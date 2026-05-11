En este capítulo analizamos en detalle las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno en 2021, poniendo el foco en algunos hechos curiosos que sucedieron en los días previos, como movimientos empresariales y reuniones clave. A partir de ahí relatamos las dudas que surgieron desde el inicio de la operación dentro del propio Gobierno, desatando tensiones internas entre los ministerios de Economía, Hacienda y Transportes, así como las dificultades que puso el Ejecutivo de Pedro Sánchez para acceder a los expedientes oficiales.

Todo ello desemboca en una investigación judicial marcada por decisiones controvertidas, cambios de criterio de la Fiscalía y maniobras veraniegas que permitieron finalmente el desembolso del dinero público a la aerolínea.