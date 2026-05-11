En este episodio repasamos el turbulento recorrido que ha tenido Plus Ultra Líneas Aéreas desde su creación. Conflictos judiciales, pérdidas económicas constantes y decisiones empresariales polémicas. A pesar de los momentos críticos y de encontrarse al borde de la disolución, la compañía logró sobrevivir.
En primer lugar, gracias a la entrada de capital externo. Varios inversores venezolanos con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro tomaron el control de Plus Ultra a través de estructuras societarias complejas radicadas en paraísos fiscales. Y, en segundo lugar, Plus Ultra logró salvar la quiebra gracias a un polémico rescate multimillonario del Gobierno de España, que inyectó a la compañía 53 millones de euros
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