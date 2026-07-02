Roberto Macías, un joven mexicano que llegó a España como estudiante Erasmus, acabó trabajando en UGT-Andalucía, donde descubrió un sistema de corrupción vinculado a la gestión de subvenciones públicas para formación de desempleados. Desde su puesto en el área de compras, comenzó a detectar prácticas irregulares como la manipulación de facturas, la creación de una contabilidad paralela y el uso de mecanismos como el "bote" o el "ráppel" para justificar gastos, lo que apuntaba a un fraude de gran escala en el sindicato.

Tras ser despedido, decidió filtrar a la prensa más de 22.000 documentos internos que destaparon el escándalo y provocaron la dimisión de la cúpula de UGT-Andalucía. Sin embargo, esa acción lo convirtió en objetivo de una fuerte campaña de presión y en el principal perseguido judicialmente del caso, llegando a ser condenado por revelación de secretos. Años después, mientras varios responsables del fraude fueron finalmente condenados, su figura quedó como ejemplo del alto coste personal que puede tener denunciar la corrupción.