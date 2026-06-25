La tranquilidad de la cárcel de Lledoners se rompió con la llegada de los siete políticos independentistas acusados de dar un golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Lo que debía ser un centro penitenciario ordinario comenzó a transformarse en un lugar lleno de privilegios, irregularidades y trato de favor hacia los dirigentes separatistas.

Mientras gran parte los funcionarios miraban hacia otro lado, Miguel Pueyo, entonces jefe de servicio de la prisión, decidió denunciar internamente lo que estaba sucediendo. Su negativa a aceptar esas irregularidades desencadenó en años de represalias. Fue expedientado, apartado de su puesto, acosado laboralmente y señalado incluso por compañeros y responsables políticos. A través de su testimonio, este podcast reconstruye cómo un funcionario acabó enfrentándose al aparato político y administrativo catalán por defender la legalidad y cumplir con su deber.