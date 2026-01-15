Menú
El escándalo de la infancia en Cataluña

2/2 - El testigo protegido que desafió a la DGAIA

Un trabajador social, hoy testigo protegido, destapó desde dentro la mala praxis en la gestión de los menores tutelados en Cataluña.

La Radioteca con Dieter Brandau

