Este jueves, el Grupo Libertad Digital estrena un nuevo producto informativo: La Radioteca, con Dieter Brandau. Una muestra más de la apuesta de esta casa por el periodismo de calidad.

La Radioteca es un podcast narrativo cuyo objetivo será reconstruir, pieza a pieza, archivo a archivo, los casos que están marcando la situación política en España y de los que, cada día, tenemos tal volumen de noticias que corremos el riesgo de perdernos dentro de un auténtico torbellino informativo.

Al no estar atado a las urgencias del directo, en La Radioteca la información se dará de forma reposada, recordando quién es quién en cada serial, cómo comenzó cada historia y explicando cuál ha sido el transcurso de los acontecimientos.

Para comenzar, La Radioteca abordará las múltiples acusaciones que han recibido José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y el Partido Socialista por sus supuestos vínculos con la corrupción venezolana.

En la serie "De PDVSA a PSOE", que constará de cuatro capítulos, nos retrotraeremos a la Venezuela de Chávez, viajaremos a Roma buscando respuestas del que fue El Zar del petróleo, indagaremos en los negocios y el patrimonio de Zapatero, y analizaremos con múltiples documentos el cambio de posición de Pedro Sánchez respecto a Nicolás Maduro, Juan Guaidó y lo que significa la democracia en Venezuela.

En el primer capítulo, "El hombre que sabía demasiado", que se estrena hoy en Libertad Digital y en las plataformas de podcast y YouTube, La Radioteca abordará un hecho luctuoso como fue el suicidio en Madrid del abogado de PDVSA, Juan Carlos Márquez. A partir de este extraño suceso, nos sumergiremos en la estructura de corrupción milmillonaria que se instaló en la petrolera estatal venezolana y cuyos tentáculos cruzaron el Atlántico hasta llegar a España.