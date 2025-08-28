Menú

Tertulia de Dieter: El futuro judicial de las tramas socialistas

Esmeralda analiza con Pablo Planas, Alejandro Vara y Carmen Tomás la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Senado.

La Noche de Dieter

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas, para conocer la evolución de los fuegos junto a los responsables de emergencia, a 18 de agosto de 2025, en Jarillas, Extremadura (España). | Europa Press

