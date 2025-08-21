Menú

Tertulia de Dieter: Yolanda Díaz reaparece ahora para manifestarse en contra del PP

Esmeralda analiza la corrupción que rodea al Gobierno con Carmen Tomás, Cristina Losada y Pablo Planas.

La Noche de Dieter

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Esmeralda analiza la corrupción que rodea al Gobierno con Carmen Tomás, Cristina Losada y Pablo Planas.
NIGRÁN (PONTEVEDRA), 15/08/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a los medios mientras participa en la manifestación convocada en favor del pueblo palestino este viernes, en la Playa de Playa América de Nigrán (Pontevedra). Yolanda Díaz se ha sumado a las centenares de personas que este viernes se han concentrado en la Playa América de Nigrán (Pontevedra) para denunciar la crisis humanitaria en Gaza y el genocidio por parte de Israel sobre el pueblo palestino. La marcha, convocada por la plataforma 'O Val Miñor apoia a Palestina', ha arrancado en el campo de fútbol de Lourido a las 18 horas, para continuar después su recorrido por la orilla de Playa América, un extenso arenal de 1,2 kilómetros ante la mirada de los turistas y veraneantes, que en algunos casos han reaccionado con aplausos y tirando fotografías. EFE/ Salvador Sas | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado