El análisis de Juan Ramón Rallo: El plan de climatización de Marine Le Pen

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: Del cine a la música. Canciones dedicadas a actores y actrices (Vol. 2)De Gorillaz a Bauhaus, pasando por Bananarama y Alice Cooper: un viaje musical por canciones que homenajean a grandes nombres del cine
- Tertulia de Federico: Los herederos de ETA se adueñan de Pais Vasco y NavarraDaniel Muñoz analiza con Ignacio de Pano, Carmelo Jordá y Alejo Vidal-Quadras el ascenso de Bildu.
- Federico a las 8: El legado de fidelidad sanchista de Virginia BarconesDaniel Muñoz comenta con Maite Loureiro la polémica en torno a la directora general de Protección Civil, la socialista Virginia Barcones.
- Entrevista a Daniel Portero por los homenajes a etarras en BilbaoDaniel Muñoz entrevista al presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, por los homenajes a etarras en las fiestas de Bilbao.
- 'El Lobo de Wall Street' (2013): cuando sea rico no diré nada pero habrá señalesPrograma de Par-Impar dedicado a El Lobo de Wall Street, la comedia satírica de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.
- Prensa económica: Madrid logra el milagro Laffer y le da un sorpasso a Cataluña en startupsDaniel Muñoz y Luis F. Quintero comentan los principales titulares y noticias de la prensa económica.
- Las Noticias de La Mañana: La cacería de la izquierda contra el juez PeinadoDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Barcones y Bendodo, los arietes de Sánchez y Feijóo.Daniel Muñoz analiza el último rifirrafe político entre PP y PSOE.
- El Primer Palo (21/08/2025): Programa completo; el Rayo gana en EuropaDani Blanco dirige la tertulia con Rodrigo Marciel y Alfredo Somoza.
- El análisis de Juan Ramón Rallo: El plan de climatización de Marine Le PenEsmeralda Ruiz y Juan Ramón Rallo analizan la iniciativa de la diputada francesa y la opinión de los jóvenes sobre la fiscalidad
- Suscríbase a los podcast