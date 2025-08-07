El análisis de Juan Ramón Rallo: El 100% de aranceles a los chips en EEUU

Últimos audios
- El Primer Palo (07/08/2025); Programa completo. Iñigo Martínez se marcha del BarçaDani Blanco dirige la tertulia con María Trisac, Paul Tenorio, Rodrigo Marciel y Javi Martínez
- Prensa Económica: El Banco Mundial ratifica la condena a España: 106 millones por el recorte a las renovablesLM publica que el Banco Mundial ratifica la condena a España por el caso Toyota: 106 millones por el recorte a las renovables.
- Las Noticias de La Mañana: Estados Unidos eleva la recompensa por MaduroDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan sobre la recompensa por Maduro por parte de Estados Unidos.
- Federico a las 8: Puigdemont, primer aniversario de una humillación para EspañaDaniel Muñoz analiza la situación del fugado Puigdemont.
- Federico a las 7: El gobierno israelí aprueba tomar el control total de GazaDaniel Muñoz analiza lo anunciado por Netanyahu: tomará la Franja, pero no se la anexionará y quiere que gobiernen fuerzas árabes.
- El análisis de Juan Ramón Rallo: El 100% de aranceles a los chips en EEUUEsmeralda Ruiz y Juan Ramón Rallo analizan los aranceles de Trump a los chips y la respuesta de Europa.
- Tertulia de Dieter: La situación de Fernando Grande-MarlaskaCarmelo Jordá, Luis Fernando Quintero y Pablo Planas comentan el posible movimiento en el ministerio del Interior.
- Entrevista a Enrique NavarroEntrevista a Enrique Navarro por la alianza de China con el Gobierno de Sánchez para aumentar su influencia en la Justicia española.
- En este país llamado España: El cansancio del ministro del InteriorEsmeralda Ruiz comenta que Marlaska intentó irse tras la crisis con Israel, mientras Moncloa prepara septiembre sin Presupuestos ni socios.
- Es Salud: Salud mitocondrialJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y de la salud mitocondrial.
- Suscríbase a los podcast