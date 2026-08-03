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Ni olvido ni perdón

Ni olvido ni perdón: La manipulación del relato histórico entre Sánchez y Bildu y la falta de respeto hacia las víctimas

Luis F. Quintero y Daniel Portero comentan el ninguneo del presidente del Gobierno a los asesinados por ETA y su relación con los proetarras.

La noche de Cuesta
Luis F. Quintero y Daniel Portero comentan el ninguneo del presidente del Gobierno a los asesinados por ETA y su relación con los proetarras.
Pedro Sánchez durante su última reunión con la presidenta balear, Marga Prohens, el pasado 29 de julio. | EFE/CATI CLADERA

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