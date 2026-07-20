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Ni olvido ni perdón

Ni olvido ni perdón: La relación de ETA con las FARC y los más de 30 etarras huidos en Venezuela

Sandra León comenta con Daniel Portero los más de 100 asesinatos de la banda terrorista cuyos autores estarían huidos en el país latinoamericano.

La noche de Cuesta
Sandra León comenta con Daniel Portero los más de 100 asesinatos de la banda terrorista cuyos autores estarían huidos en el país latinoamericano.
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