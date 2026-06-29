Ni olvido ni perdón: el Gobierno continúa liberando etarras y Otegi no duda en defender al partido de Pedro Sánchez

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- Ni olvido ni perdón: el Gobierno continúa liberando etarras y Otegi no duda en defender al partido de Pedro SánchezCarlos Cuesta y Carlos Urquijo analizan la defensa del líder de los proetarras a pesar de los casos de corrupción socialista.
- Tertulia de Cuesta: La imputación en el corazón de la SEPI y la conexión de la trama Zapatero con María Jesús MonteroAlejandro Vara y Miguel Ángel Pérez repasan junto a Carlos Cuesta y Sandra León la actualidad informativa, que pasa por nuevas imputaciones
- El estudio que destapa la maniobra de Sánchez para adulterar las elecciones: "Pueden sumar más de 1 millón de votos"Carlos Cuesta habla con Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, sobre la Ley de Nietos.
- El día en 15 minutos: imputan a la presidenta de la SEPI y 24 personas más y a Zapatero se le acumulan los problemasCarlos Cuesta y Sandra León analizan las nuevas imputaciones de las tramas de corrupción del PSOE y el silencio de Gertrudis durante su declaración.
- El editorial de Carlos Cuesta: La estrategia de Sánchez para volver a alterar unas elecciones con la "Ley de Nietos"Carlos Cuesta comenta la nueva maniobra del Gobierno para engordar el censo electoral a su favor.
- Tertulia de Herrero: Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI en la pieza de presuntos amaños del "caso Leire"Luis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Ignacio Cembrero y Carmen Lucas-Torres las novedades judiciales que salpican al Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia cultural: "Obsession" es una de las mejores propuestas de terror del añoLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez las mejores películas de terror de la historia del cine.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Las continuas réplicas dilatan los trabajos de los rescatistas en Venezuela tras los terremotosLuis Herrero entrevista a Moisés Belloch, jefe de bombero jubilado y presidente de la ONG IAE, desplegada en Venezuela.
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