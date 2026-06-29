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Ni olvido ni perdón

Ni olvido ni perdón: el Gobierno continúa liberando etarras y Otegi no duda en defender al partido de Pedro Sánchez

Carlos Cuesta y Carlos Urquijo analizan la defensa del líder de los proetarras a pesar de los casos de corrupción socialista.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta y Carlos Urquijo analizan la defensa del líder de los proetarras a pesar de los casos de corrupción socialista.
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante su intervención en una jornada dirigida a su militancia con el lema "Bat Egin Eguna" organizada este sábado en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla | EFE

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