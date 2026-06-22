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Ni olvido ni perdón

Ni olvido ni perdón: la Policía comunica a la Audiencia Nacional que el atentado de la T4 fue obra de "Josu Ternera"

Carlos Cuesta y Carlos Urquijo analizan el informe sobre el etarra y los nuevos beneficios penitenciarios del Gobierno vasco a los presos de ETA.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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