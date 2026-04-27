Ni olvido ni perdón: El preocupante señalamiento a los medios por parte de disidentes de Bildu

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- El día en 15 minutos: De las declaraciones de la UCO al testimonio del perito del caso Plus UltraCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Tras la declaración de la UCO, ¿alguien duda de que Sánchez tendría que estar imputado?Carlos Cuesta analiza las palabras del teniente coronel Balas en el Supremo, que señalan el papel del presidente del Gobierno en la trama.
- Tertulia de Herrero: La UCO declara en el Supremo que Ábalos era el jefe "instrumental" de la tramaLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Carmen Lucas-Torres y Raúl Vilas las declaraciones de la UCO de la Guardia Civil.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia cultural: Sabastian Sawe se convierte en el primer hombre en bajar de las dos horas en maratónLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la hazaña del atleta keniano.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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