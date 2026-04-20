Ni olvido ni perdón: Las consecuencias del fraude de ley y la normativa europea para la suelta de etarras

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- Luis María Pardo desmonta a Begoña Gómez tras la petición de 24 años de cárcel para ellaCarlos Cuesta entrevista a Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa.
- El día en 15 minutos: La petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez y el señalamiento de Bárcenas a RajoyCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Todos los motivos por los que M.ª Jesús Montero sí tenía que comparecer en el SenadoCarlos Cuesta explica los casos en los que está salpicada la exvicepresidenta del Gobierno o su entorno, tras sus declaraciones en la Cámara Alta.
- Tertulia de Herrero: María Jesús Montero acusa al PP de citarla en el Senado por intereses electoralesLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz y Raúl Vilas la comparecencia de la exministra de Hacienda en el Senado.
- Tertulia cultural: Morante colapsa la taquilla y agota las entradas para su quinta tarde en Sevilla en horasLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez el fenómeno de Morante de la Puebla.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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