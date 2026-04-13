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Ni olvido ni perdón

Ni olvido ni perdón: Lo que esconden los terceros grados a los terroristas de ETA

Carlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan la salida de la cárcel del etarra Jon Bienzobas, y el recurso de la Fiscalía por la salida de ‘Anboto’.

La noche de Cuesta

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