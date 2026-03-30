Ni olvido ni perdón: La descarada incoherencia de las salidas de presos etarras

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: La descarada incoherencia de las salidas de presos etarrasCarlos Cuesta analiza con Carlos Urquijo la llamada a declarar de la Audiencia Nacional a la terrorista Anboto, tras sus beneficios penitenciarios.
- Tertulia de Cuesta: De la nueva denuncia a Zapatero y la corrupción del Gobierno a los viajes de SánchezCarlos Cuesta analiza con Teresa Gómez y Juan Pablo Polvorinos la entrevista a Ábalos y las predicciones para las elecciones andaluzas.
- "El problema es que Red Eléctrica...": un experto explica las claves de la actuación tras el apagón y lo que ocultaJuan Franco, ingeniero industrial, le explica a Carlos Cuesta lo que hay detrás del apagón, casi un año después.
- Un experto desmonta el optimismo del PSOE en las elecciones andaluzas: "Puede ser un tortazo histórico"Carlos Cuesta entrevista al especialista de Demoscopia y Servicios Arcadio Mateo sobre las encuestas para las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.
- El día en 15 minutos: De la respuesta de EEUU a España a la denuncia a Zapatero ante la Agencia TributariaCarlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así son los tres vicepresidentes supuestamente técnicos del Gobierno de EspañaCarlos Cuesta repasa la trayectoria y las declaraciones de Carlos Cuerpo, Sara Aagesen y el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España.
- Tertulia de Herrero: El PSOE anuncia una cumbre global de la izquierda en BarcelonaEsmeralda Ruiz analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas la estrategia del PSOE.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: Arcadi España sustituye a Montero como ministro de HaciendaEsmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Beatriz García el perfil del nuevo ministro.
- El jardín de las delicias: "Malquerida"Esmeralda Ruiz y Ayanta Barilli hablan de la obra del Teatro Español de Madrid.
- Suscríbase a los podcast