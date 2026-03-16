Ni olvido ni perdón: El PNV, desbocado para competir con Bildu

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- ¿Tiene posibilidades Sánchez de volver a gobernar? Un demóscopo da las claves tras las elecciones de Castilla y LeónArcadio Mateo es experto en demoscopia y analizaba con Carlos Cuesta las consecuencias de las elecciones y cómo se extrapolarían a unas generales
- El día en 15 minutos: De los posibles pactos en Castilla y León a la situación en el Estrecho de OrmuzCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La necesidad de que PP y Vox se entiendan, porque el objetivo es EspañaCarlos Cuesta comenta los resultados de las elecciones en Castilla y León y las declaraciones de los partidos de la derecha sobre posibles pactos.
- Tertulia de Herrero: Abascal acelera los "acuerdos programáticos" con el PP y pide gobernarLuis Herrero analiza junto a Laura Fábregas, Raúl Vilas y Maite Loureiro las negociaciones entre PP y Vox.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia cultural: "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, triunfa en los OscarLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez los premios de cine.
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