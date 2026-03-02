Ni olvido ni perdón: Radicales proetarras paran las clases en Vitoria

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: Radicales proetarras paran las clases en VitoriaCarlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan el uso de botes de humo para vaciar las facultades, y la petición en Navarra sobre la Policía en estadios.
- La Tertulia de Cuesta: La posición de Sánchez en la guerra de Irán que enfada a la OTAN y a Estados UnidosCarlos Cuesta analiza con Alejandro Vara y Luca Constantini las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y la declaración de Zapatero en el Senado.
- Acción y Comunicación de Oriente Medio sobre la postura de Sánchez en Irán: "Nos estamos convirtiendo en el eje del mal"Carlos Cuesta entrevista a la vicepresidenta de ACOM, Rosa Reigía, sobre la respuesta del Gobierno a la escalada bélica en Oriente Medio.
- El senador del PP que ha interrogado a Zapatero: "Es obvio que ha tapado el pago de 500.000 euros de Plus Ultra"Carlos Cuesta entrevista al senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, por la comparecencia de Zapatero en el Senado.
- Florentino Portero explica las claves de la guerra en Irán y señala la fallida política internacional de SánchezCarlos Cuesta analiza con Florentino Portero, experto de LD, la última hora del conflicto en Oriente Medio.
- El día en 15 minutos: ¿Cuánto durará la guerra en Irán y cuáles serán las consecuencias económicas?Carlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El sanchismo se desmarca de las democracias liberales y no apoya la intervención en IránCarlos Cuesta comenta las reacciones en España a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán.
- Tertulia de Herrero: EE.UU saca la mitad de sus aviones cisterna de Rota y Morón tras la negativa de Sánchez a colaborarLuis Herrero analiza con Raúl Vilas y Marisol Hernández las implicaciones políticas de esta decisión y su impacto en la política exterior de España.
- Boletín de las 18hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Tertulia cultural: El 40% de las películas del cine español no llega a 100 espectadoresLuis Herrero analiza la situación del cine español con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez.
