Ni olvido ni perdón: Nueva traición de Pedro Sánchez a las víctimas del terrorismo

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: Nueva traición de Pedro Sánchez a las víctimas del terrorismoCarlos Cuesta comenta con Carlos Urquijo los nuevos beneficios penitenciarios al asesino de Gregorio Ordoñez y otros presos de ETA.
- Tertulia de Cuesta: De la nueva víctima del DAO a la reacción de Moncloa a la exclusiva de LD sobre la salud de SánchezCarlos Cuesta analiza con Luca Constantini y Juan Pablo Polvorinos la enfermedad del presidente y las novedades sobre Torres, Begoña Gómez y Zapatero.
- El Primer Palo (23/02/2026): Football is coming home; La URSS a lo largo de la historiaDani Blanco recuerda la historia de la Unión Soviética, una vez campeón de Europa y otras tres subcampeón
- La dolencia cardiovascular de Sánchez hace saltar las alarmas: "Se trata de una patología grave"Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez comentan la exclusiva de LD sobre el estado de salud del presidente del Gobierno.
- Luis María Pardo aclara el bloqueo de la Audiencia de Madrid al Caso Begoña: "Quieren quitarle la instrucción a Peinado"Carlos Cuesta entrevista al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, sobre la anulación de un jurado popular en el caso de Begoña Gómez.
- JUPOL desvela que Marlaska no ha cesado al policía que trató de acallar a la víctima del DAO: "Le han dado un puestazo"Carlos Cuesta entrevista a Laura García, portavoz de JUPOL.
- El día en 15 minutos: La dimisión de otro socialista por una investigación por acoso y la nueva víctima del ex DAOCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez presume de economía en España mientras no hay dinero para lo importanteCarlos Cuesta analiza las declaraciones del presidente del Gobierno y desgrana a qué asuntos se destina el presupuesto público y a cuáles no.
- Tertulia de Herrero: Una encuesta señala que el PP subiría y Vox sufriría un frenazo en Castilla y LeónLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas las últimas encuestas.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast