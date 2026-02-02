Ni olvido ni perdón: La vergonzosa petición del Gobierno sobre ETA

Últimos audios
- El Primer Palo (02/02/2026); programa completo: Último día del mercado de fichajesTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández, Sergio Valentín y María Trisac
- Ni olvido ni perdón: La vergonzosa petición del Gobierno sobre ETACarlos Cuesta analiza con Carlos Urquijo la demanda del Ejecutivo a la Unión Europea para sacar a ETA de las organizaciones terroristas.
- Tertulia de Cuesta: De la esperpéntica encerrona a Feijóo a las nuevas revelaciones sobre ZPCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Juan Pablo Polvorinos y Luca Costantini las citaciones judiciales del caso Leire.
- Ester Muñoz estalla contra Montero por la legalización de inmigrantes: "No sabe qué dice como con la Ley del sí es sí"Carlos Cuesta entrevista a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre la declaración de Feijóo en la Comisión de la dana.
- Portero estalla contra el nuevo pacto Sánchez-Bildu: "El presidente más traidor que han conocido las víctimas de ETA"Carlos Cuesta entrevista a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e ingeniero de Caminos.
- El día en 15 minutos: Del recorte de trayectos de Adif a la bronca comisión de la DANA con FeijóoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El desprecio del Gobierno por todos los que no mantenemos a Sánchez en su sillónCarlos Cuesta comenta la intención del Ejecutivo de que ETA no se considere organización terrorista, y recuerda las declaraciones de Sánchez y Puente.
- Tertulia de Herrero: Alegría podría lograr el peor resultado de la historia del PSOE en AragónLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas las encuestas en Aragón.
- Tertulia cultural: Muere Fernando Esteso a los 80 añosLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la carrera del actor.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast