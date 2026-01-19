Ni olvido ni perdón: El etarra Josu Ternera, ante una nueva orden europea de detención

Últimos audios
- El Primer Palo (19/01/2026); programa completo: Mbappé y Arbeloa protegen a ViniciusTertulia con Paul Tenorio, Sergio Valentín y María Trisac
- Ni olvido ni perdón: El etarra Josu Ternera, ante una nueva orden europea de detenciónCarlos Cuesta comenta con Carlos Urquijo el rechazo del PNV a Bildu para una candidatura única, y la nueva orden contra el exjefe de ETA.
- Tertulia especial La Noche de Cuesta: Las claves que el Gobierno oculta del accidente de AdamuzCarlos Cuesta comenta con Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos la información sobre el descarrilamiento de un tren en la provincia de Córdoba.
- Un experto denuncia la falta de mantenimiento del Gobierno en el ferrocarril: "Acumula años de falta de inversión"Carlos Cuesta entrevista al director del departamento de ingeniería civil de la UPCT, Salvador García-Ayllón, sobre el mantenimiento de las vías.
- El Sindicato Ferroviario señala a ADIF como culpable del accidente de Adamuz: "Es un despropósito ese mantenimiento"Carlos Cuesta entrevista a Rafael Escudero, presidente del Sindicato Ferroviario, sobre las posibles causas del accidente de dos trenes en Córdoba.
- El día en 15 minutos: La última hora de la tragedia en Adamuz y más corrupción que acorrala al PSOECarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Tras el accidente en Adamuz, las pruebas que desmienten el triunfalismo de Óscar PuenteCarlos Cuesta comenta los hechos que conocemos sobre la tragedia en Córdoba, y recuerda las declaraciones del ministro de Transportes.
- Tertulia de Herrero: Ascienden a 40 las muertes en el accidente de trenes en AdamuzLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez, Laura Fábregas y Raúl Vilas las últimas informaciones del accidente ferroviario.
- Tertulia Cultural: "El botín"Luis Herrero analiza junto a José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la película de Matt Damon y Ben Affleck.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
