Ni olvido ni perdón: Siete años de la fotografía de la infamia

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: Siete años de la fotografía de la infamiaSandra León comenta con Carlos Urquijo el aniversario del brindis de la socialista Idoia Mendia y Otegi, y la encuesta que da la victoria a Bildu.
- Tertulia de Carlos Cuesta: El balance de año de la oposiciónSandra León comenta junto a Alejandro Vara y Fran Carrillo el balance de año de Núñez Feijóo y las últimas novedades de la corrupción sanchista.
- El día en 15 minutos: Del posible acuerdo de PP y Vox en Extremadura a las prácticas irregulares de ADIFSandra León e Ignacio Escudero analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de La Noche de Cuesta: El balance de Feijóo que augura un inminente final para Pedro SánchezSandra León comenta las palabras del líder de la oposición sobre el futuro del presidente del Gobierno, y el descaro del Ejecutivo con la falta de PGE
- Tertulia de Herrero: Feijóo define 2025 como el año del "colapso del sanchismo"Esmeralda Ruiz analiza junto a Cristina de la Hoz, Carmen Tomás y Raúl Vilas el balance político del líder del PP.
- Tertulia económica: Lo que nos espera en 2026Esmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Beatriz García las previsiones económicas para el 2026.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los miembros de la Comisión de Fiestas ceden sus décimos para que los vecinos cobrenEsmeralda Ruiz entrevista a José Luis Cortés y García, abogado experto en Derecho Civil, especialista en Derecho del Sorteo y Loterías.
- Editorial Esmeralda Ruiz: Feijóo declara 2025 el año del "colapso total del sanchismo"Esmeralda Ruiz analiza el balance político del año del líder del Partido Popular.
