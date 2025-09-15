Ni olvido ni perdón: El pacto oscuro con los presos de ETA

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez apoyó a Yihadistas y proetarras condenadoJuan Pablo Polvorinos analiza la instrumentalización del presidente de una catástrofe como la de Oriente Medio para que no se hable de sus problemas.
- Madrid es Noticia: Condenados por terrorismo callejero de ETA y yihadistas entre los violentos de la VueltaGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en las identificaciones realizadas por la Policía.
- Federico entrevista al presidente de la Confederación de Hostelería de EspañaFederico entrevista a José Luis Álvarez Almeida sobre la prohibición del Gobierno de fumar en las terrazas.
- Con Ánimo de Lucro: Juan Bravo desmonta el relato económico del Gobierno de SánchezLuis F. Quintero entrevista a Juan Bravo, viceconsejero de Economía del PP.
- Kilometro Cero: MADn Circus Festival 2025Jaume Segalés habla del MADn Circus Festival 2025 y de la Semana de la Movilidad.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'El curioso caso de Mary Mallon'Federico y Amorós hablan del libro de Anthony Bourdain El curioso caso de Mary Mallon.
- Entrevista a Juan Carlos de Gregorio, CEO de Clínicas CRESFederico entrevista al CEO de Clínicas Cres, Juan Carlos de Gregorio.
- Crónica Rosa: La traumática infancia de Rocío Flores y el apoyo incondicional de Olga MorenoFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
