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Las consecuencias económicas del sanchismo

Las consecuencias económicas del sanchismo: El problema grave de la vivienda y el peor dato de paro en julio en 14 años

Luis F. Quintero y Domingo Soriano analizan la baja aportación de la construcción al PIB y cómo la regularización impulsa de forma masiva el desempleo

La noche de Cuesta
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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) | Europa Press

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