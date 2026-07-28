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Las consecuencias económicas del sanchismo

Las consecuencias económicas del sanchismo: la verdad de la "situación extraordinaria" de España que defiende Sánchez

Sandra León y Domingo Soriano analizan el punto de vista del Gobierno frente a la realidad laboral y económica en España.

La noche de Cuesta

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