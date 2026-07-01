Las consecuencias económicas del sanchismo: ¿A dónde irán los 500 millones de euros de la regularización de inmigrantes?

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- Rossy de Palma y Pedro Aguilera por 'Día de Caza': "Es cine caníbal que interactúa y reinterpreta la obra de Saura"Sergio Pérez entrevista en Málaga al director y una de las protagonistas de la continuación de la obra de Carlos Saura 60 años después.
- Entrevista a Damien Dorsaz por 'Lady Nazca': "Hay gente que necesita viajar para encontrar su lugar en la vida"Sergio Pérez entrevista al director de esta película basada en hechos reales sobre una mujer alemana que luchó por proteger las líneas de Nazca.
- Eduardo Leo por 'Cosas que no olvidaré': "El reto era hacer una comedia con una historia sobre el alzheimer"Sergio Pérez entrevista al actor que relata cómo se aborda la demencia con humor y los secretos del rodaje del emotivo filme de Alessandro Aronadio.
- Alejo Sauras y Joaquín Llamas: "Mi personaje es muy vasco y frío pero tiene sentimientos"Sergio Pérez entrevista al protagonista y director de la serie Kraken: El libro negro de las horas que es número 1 en Prime Video.
- El Primer Palo (03/07/2026); programa completo: Enzo Fernández contesta al comunicado del MadridTertulia con Paul Tenorio, Látigo Serrano y María Trisac
- Series en julio: Anya Taylor-Joy, el spin-off de 'The Big Bang Theory', un sicario amnésico y 'La Casa de la Pradera'Laura Galdeano trae el mejor resumen de las series que llegan en julio, desde el remake de La Casa de la Pradera al spin-off de The Big Bang Theory.
- Las hermanas Rodríguez Colás por 'Hermanos': "Los verdaderos amigos te despiertan un odio"Sergio Pérez entrevista en el Barcelona Film Fest a estas hermanas cineastas que dirigen Hermanos tras haber triunfado con Chavalas.
- Estrenos en plataformas: El debut de como directora Scarlett Johansson, Enola Holmes y el sexo positivoSergio Pérez repasa los estrenos de streaming con nuevas propuestas que llegan a FlixOlé, HBO, Prime Video, Netflix y Movistar Plus.
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