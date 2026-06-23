Las consecuencias económicas del sanchismo: El exministro Escrivá se pone tecnócrata con el tema de la vivienda

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- Tertulia de Cuesta: Del posible chivatazo del registro en el ayuntamiento de Soria a las nuevas revelaciones de AldamaCarlos Cuesta comenta con Alejandro Vara y Alejandro Entrambasaguas la entrada de la Benemérita en el consistorio socialista y las pruebas de Aldama.
- Un Guardia Civil destroza la defensa de Zapatero: "El rescate a Plus Ultra es parte de una estructura criminal mayor"Carlos Cuesta habla con Josema Vallejo, vicepresidente de Una policía para el S.XXI, sobre el entramado criminal que supuestamente lideraba Zapatero.
- El portavoz de Aldama destapa los 5 bombazos que se avecinan: "Que se preparen, sale retratado el one"Ramón Bermejo explica en ‘La Noche de Cuesta’ la información que posee Aldama y que poco a poco irá desvelando
- El día en 15 minutos: La posible imputación de Mercedes González, la advertencia de Aldama y el PNV señalado por la UCOCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La realidad de los jueces que el PSOE tacha de "fachas con toga"Carlos Cuesta repasa la trayectoria de los magistrados a los que se refiere el PSOE cuando lanza sus ataques.
- Tertulia de Herrero: La UCO señala al PNV por un rescate de 112 millonesLuis Herrero analiza las últimas novedades sobre los casos de corrupción del PSOE junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: El doctor Gaona escribe "Posesión": "He visto cosas que la ciencia no puede explicar"Luis Herrero entrevista a José Miguel Gaona, autor del libro "Posesión: Un viaje profundo entre la ciencia y el misterio de los exorcismos".
- Música: Fallece a los 94 años Clieve David, el productor que convirtió en superestrellas a Whitney Houston o SpringsteenLuis Herrero y Felipe Couselo hablan del productor musical estadounidense.
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