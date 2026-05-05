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Las consecuencias económicas del sanchismo

Las consecuencias económicas del sanchismo: Yolanda Díaz y su manipulación con las cifras de desempleo

Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano la reacción de la ministra a los datos del paro, y la preocupación del Gobierno por la escasez de queroseno.

La noche de Cuesta

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