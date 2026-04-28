Las consecuencias económicas del sanchismo: El descalabro del empleo en el primer trimestre del año

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: El descalabro del empleo en el primer trimestre del añoCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano los datos de la Encuesta de Población activa y las palabras del ministro Cuerpo sobre los Presupuestos.
- Tertulia de Cuesta: ¿Qué nos depararán las declaraciones de Koldo, Ábalos y Aldama en el Supremo?Carlos Cuesta comenta con Fran Carrillo y Carmelo Jordá qué va a pasar el miércoles en el juicio de las mascarillas, tras la sesión de ayer.
- Enrique Navarro alerta del problema que supondría una alianza de Marruecos con Israel y EEUU: "Amenaza Ceuta y Melilla"Carlos Cuesta entrevista al presidente de la consultora de seguridad y defensa MQ Globalnet, Enrique Navarro, sobre la amenaza de Marruecos.
- Un experto energético desvela las dos coartadas falsas de Red Eléctrica tras el apagón: "Hay interés en que no se sepa"Manuel Fernández Ordóñez, especialista en energía nuclear y analista energético, analiza un año después del apagón todo lo que ocurrió
- El día en 15 minutos: Nuevo tropiezo del Gobierno con la vivienda y expectación ante las declaraciones en el SupremoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- Luis María Pardo sobre el bombazo que soltará Aldama mañana: "Afectará a Sánchez"Carlos Cuesta analiza con Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, la comparecencia de mañana de Ábalos, Koldo y Aldama.
- El editorial de Carlos Cuesta: La cascada de reveses parlamentarios de un Gobierno rodeado por la corrupciónCarlos Cuesta comenta el descalabro del Ejecutivo en el Congreso con su decreto de Vivienda y analiza la reacción de su vicepresidenta Yolanda Díaz.
- Tertulia de Herrero: Temor en La Moncloa por lo que digan mañana Ábalos, Koldo y AldamaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos las declaraciones del juicio del "caso mascarillas".
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: Chema AlonsoLuis Herrero entrevista al vicepresidente de Cloudfare, y uno uno de los mayores expertos en ciberseguridad de España.
- Suscríbase a los podcast