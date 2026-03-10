Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: La intervención de otros países por el petróleo y la parálisis del Gobierno.Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano cómo los gobiernos toman medidas por la crisis en Irán, y las palabras de Von der Leyen sobre las nucleares.
- Tertulia de Cuesta: Del "problema" que es Sánchez para la UE a lo que pagaremos por la guerra de IránCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Carmelo Jordá y Miguel Ángel Pérez la actualidad, que pasa por la guerra de Irán y por la corrupción del PSOE
- Un alcalde de Palencia desmonta la treta de un concejal del PSOE que cambió de sexo para conseguir subvencionesCarlos Cuesta entrevista al alcalde de Carrión de los Condes, Luis Miguel Medina.
- Lacalle destapa la consecuencia 'alucinante' del posicionamiento del Gobierno en la guerra en Irán: 'Tomadura de pelo'Carlos Cuesta habla con Daniel Lacalle, economista, sobre las terribles consecuencias que está dejando la posición de Sánchez en Irán en nuestro país
- Florentino Portero desvela las intenciones de Sánchez: 'Quiere liderar un bloque antidemocrático que apueste por China'Carlos Cuesta entrevista al experto Florentino Portero sobre la posición de Pedro Sánchez y el Gobierno de España en la Unión Europea.
- El día en 15 minutos: La ridícula medida de Sánchez ante la guerra de Irán y la marcha atrás de la UE con las nuclearesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: 'Sin rebajas de impuestos por la crisis de Irán, pero continúa el saqueo fiscal'Carlos Cuesta repasa los impuestos que ha ido subiendo el Gobierno a los españoles y comenta las declaraciones de Sánchez y sus ministros.
- Tertulia de Herrero: Mañueco ganará en Castilla y León, pero Vox tendrá la llave del GobiernoLuis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos el final de la campaña electoral en Castilla y León.
- Entrevistas de Herrero: David AlandeteLuis Herrero entrevista al corresponsal de ABC en Washington por su libro "Objetivo venganza: Intrigas, secretos y poder en el retorno de Trump".
- Kelugares: Sierra de AyllónLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la cadena montañosa del Sistema Central.
