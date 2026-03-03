Las consecuencias económicas del sanchismo: De los efectos de la guerra en Irán al ataque de Yolanda Díaz a las empresas

Últimos audios
- El Primer Palo (03/03/2026): Programa completo; el Atlético pasa a la final de Copa sufriendoTertulia con María Trisac, Paul Tenorio, Dasni Blanco, Sergio Fernández y Látigo Serrano
- Las consecuencias económicas del sanchismo: De los efectos de la guerra en Irán al ataque de Yolanda Díaz a las empresasCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan cómo afecta a la economía lo que está pasando en el Golfo; los datos del paro, y el Estatuto del Becario.
- Tertulia de Cuesta: La amenaza de Irán al resto del mundo y los errores en la respuesta de SánchezCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Carmelo Jordá los ataques del régimen de los ayatolás y las consecuencias internacionales.
- La embajadora de Israel en España alerta sobre la amenaza iraní: "Es un peligro internacional"Carlos Cuesta entrevista a la diplomática israelí Dana Elrich sobre la Guerra de Irán, la postura de España y cómo se vive en Israel.
- El almirante Garat, sobre la credibilidad de la política internacional de España: "La ha perdido por completo"Carlos Cuesta entrevista al almirante retirado Juan Rodríguez Garat sobre la postura del Gobierno de Sánchez en la Guerra de Irán y sus consecuencias.
- El día en 15 minutos: De la amenaza a España de Trump a la investigación por Plus UltraCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez sigue aislando a España, ante el enfado de Trump por su falta de apoyo con IránCarlos Cuesta analiza la postura de la izquierda con la intervención de EEUU para derrocar el régimen de los ayatolás, y la reacción del presidente.
- Tertulia de Herrero:Trump carga contra España: "Es un aliado terrible. No queremos tener nada que ver con ellos"Esmeralda Ruiz debate sobre la actualidad junto a Luca Costantini y Maite Loureiro.
- Entrevistas de Herrero: Libro: "El rostro del mal", Editorial EspasaEsmeralda Ruiz entrevista a Juan Enrique Soto, perfilador criminal y creador de la Unidad de Análisis de Conducta de la Policía Nacional.
- Kelugares: EstellaEsmeralda Ruiz y Kelu Robles viajan hacia Estella, Navarra.
