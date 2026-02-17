Menú
Las consecuencias económicas del sanchismo

Las consecuencias económicas del sanchismo: ¿Qué es la "economía del dónut" que defienden los expertos de Yolanda Díaz?

Carlos Cuesta comenta con Domingo Soriano la intención de la ministra de transformar el modelo mediante un cambio en el comportamiento humano.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta comenta con Domingo Soriano la intención de la ministra de transformar el modelo mediante un cambio en el comportamiento humano.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado